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Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 2'si muvazzaf asker 17 gözaltı

Zonguldak merkezli aralarında büyük şehirlerinde bulunduğu 7 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 2'si muvazzaf asker olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 2si muvazzaf asker 17 gözaltı

25 Ekim 2017 13:24

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce Zonguldak merkezli Konya, Sakarya, İstanbul, Ankara, Bursa ve Düzce'de adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. "Terör örgütüne üye olma" iddialarıyla aralarında 2'si muvazzaf asker olmak üzere toplamda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere polis ve jandarma karakoluna götürüldüler. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dökümanlara ve bilgisayarlara da el konuldu. Operasyon kapsamında 3 şüpheli daha aranıyor.

Onur Altındağ

 

 

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