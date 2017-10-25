Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 2'si muvazzaf asker 17 gözaltı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce Zonguldak merkezli Konya, Sakarya, İstanbul, Ankara, Bursa ve Düzce'de adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. "Terör örgütüne üye olma" iddialarıyla aralarında 2'si muvazzaf asker olmak üzere toplamda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere polis ve jandarma karakoluna götürüldüler. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dökümanlara ve bilgisayarlara da el konuldu. Operasyon kapsamında 3 şüpheli daha aranıyor.

Onur Altındağ



