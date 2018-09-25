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Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Zonguldak merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonda, 5'i muvazzaf 9 asker gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 'ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen 5'i muvazzaf asker ile kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen 4'ü uzman jandarma çavuş ve bir askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Zonguldak'ın Ereğli, Çaycuma ve Alaplı ilçelerinin yanı sıra Kocaeli ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin Zonguldak'a getirildiği öğrenildi.
Sertaç Özdemir
 

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