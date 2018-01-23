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Zonguldak Narkotim ekipleri uyuşturucuya göz açtırmıyor

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada, metamfetamin ve bonzai maddeleri ile uyuşturucu içiminde kullanılan 'bong' diye tabir edilen parça ele geçirildi.

Zonguldak Narkotim ekipleri uyuşturucuya göz açtırmıyor

23 Ocak 2018 22:22

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri Kozlu ilçesinde yaptıkları denetim sırasında M.D. (28), N.Ş. (39) ve F.D. (39) isimli şahıslar üzerinde 3 gram metamfetamin maddesi, 1 gram sentetik uyuşturucu bonzai maddesi ve 2 adet 'bong' diye tabir edilen araç ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrollerinin ardından sorguları yapılmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve satan şahıslara yönelik çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Ahmet Bilal Hamzaçebi
 

 

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