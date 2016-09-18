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Zonguldak şehidine ağlıyor

Hakkari’de PKK ile girilen çatışmada Zonguldak’ın Çaycuma İlçesine bağlı Yakademirciler Köyü’nden Uzman Çavuş Sacit Olcay Keskin, şehit düştü.

Zonguldak şehidine ağlıyor

18 Eylül 2016 07:58

Sabah 10.00 sıralarında Hakkari Merkezine bağlı Ağaçdibi Köyü kırsalında devam eden operasyon esnasında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından güvenlik güçlerine yönelik ateş açılmış, açılan ateşe anında karşılık verilmesiyle çıkan çatışma neticesinde 3 asker şehit düşmüştü. Şehit düşen askerlerin arasında Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Yakademirciler Köyü’nden Uzman Çavuş Sait Olcay Keskin’in de olduğu öğrenildi.
Askeri yetkililer 23 yaşındaki Uzman Çavuş Sait Olcay Keskin’in evine giderek ailesine şehit haberini verdiler. Keskin’in evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.

“Öğrencilerinden duygusal mektup”
Şehit Uzman Çavuş Sait Olcay Keskin 21 Mayıs 2016 tarihinde Sosyal paylaşım sitesi Facebooktan Hatay Yayla Dağı Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri tarafından doğuda görev yapan asker ve polislere moral vermek amacıyla gönderilen moral mektubunu sosyal paylaşım sitesinden paylaşarak “Yavuz Selim İlkokulu Yayladağı Hatay Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” mesajını paylaştı.


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