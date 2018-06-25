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Zonguldak trafik kazası; 1 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinin Sipahiler köyünde kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Zonguldak trafik kazası; 1 yaralı

25 Haziran 2018 17:31

Edinilen bilgiye göre kaza Çaycuma ilçesinin Sipahiler köyünde meydana geldi. Emin A. idaresindeki 67 ZC 682 plakalı araç ile karşı yönden gelen İsmail Y. İdaresindeki 67 VD 324 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada İsmail Y.’nin aracında bulunan Şevki B. Hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şevki B.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Gülcan Çolak 

 

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