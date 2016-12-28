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Zonguldak'ta 17 kaçak göçmen yakalandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, İran'dan Türkiye'ye girdikleri belirlenen 17 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.


28 Aralık 2016 13:15

Edinilen bilgiye göre, Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İran üzerinden kaçak yollarla Türkiye'ye girdikleri tespit edilen 17 Afganistan uyruklu göçmeni yakaladı. Fatih Mahallesi'nde bir evde 10 gündür saklanan Afgan göçmenler jandarma ekipleri tarafından İlçe Jandarma Komutanlığına götürülerek ifadeleri alındı.

17 kişi evraklarının tamamlanmasının ardından Alaplı Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan göçmenler; Zonguldak Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Afgan göçmenlerinin Türk vatandaşı olmak ve ilçeye çalışmak için geldikleri iddia edildi. 

Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK 


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