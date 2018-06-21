Zonguldak'ta 2 dönüm tarla yandı

Yangın, merkez İlçeye bağlı Sapça Köyü taş ocağı mevkiinde meydana geldi. Otluk alanda meydana gelen ve çıkış nedeni belli olmayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevreyi sardı. İhbarla yangın bölgesine kısa sürede gelen Orman Bölge Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangının meydana geldiği alanın yanında bulunan evde şans eseri yanmaktan son anda kurtuldu.

Yangına müdahale eden ekipler soğutma çalışmalarını arıdan yangınla ilgili tutanak tuttu.

Onur Altındağ

