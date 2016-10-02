Kdz. Ereğli ilçesinde 667 ve 670 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu kapsamında FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilen 6 eğitim kurumu OHAL komisyonunda görevli memurlar tarafından mühürlendi. İlçede 220 öğrencisi bulunan Uğur Temel Lisesi, Uğur Etüt Eğitim Merkezi, Uğur Kdz. Ereğli KPSS Kursu, ÜSEM Özel Öğretim Kursu, Adres Kişisel Gelişim Merkezi, Azim Çözüm Etüt Merkezi’nin aralarında bulunduğu 6 eğitim kurumunun uzun süredir çeşitli kurumlar tarafından soruşturularak takip altına alındığı öğrenildi. FETÖ ile bağlantıları tespit edilen 6 eğitim kurumu bu gün öğlen saatlerinde OHAL komisyonunda görevli memurlar tarafından kapatıldı.

Ereğli Kaymakamlığının kapatılan özel eğitim kurumlarında eğitim-öğrenim gören öğrencilerin mağdur olmaması için başka okullara nakillerinin yapılması için milli eğitim müdürlüğüne talimat vermişti.

İlçede FETÖ soruşturmaları kapsamında kapatılan okul, dershane ve yurtların sayısı 13 olurken, son kapatılan kurumlarla birlikte sayı 19’a yükseldi.

Vedat Kılıç