Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Zonguldak’ta 6 eğitim kurumu FETÖ’den kapatıldı

Zonguldak’ta 6 eğitim kurumu FETÖ’den kapatıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde OHAL kanunu kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu tespit edilen 6 eğitim kurumunun faaliyetine son verildi.


02 Ekim 2016 17:22

Kdz. Ereğli ilçesinde 667 ve 670 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu kapsamında FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilen 6 eğitim kurumu OHAL komisyonunda görevli memurlar tarafından mühürlendi. İlçede 220 öğrencisi bulunan Uğur Temel Lisesi, Uğur Etüt Eğitim Merkezi, Uğur Kdz. Ereğli KPSS Kursu, ÜSEM Özel Öğretim Kursu, Adres Kişisel Gelişim Merkezi, Azim Çözüm Etüt Merkezi’nin aralarında bulunduğu 6 eğitim kurumunun uzun süredir çeşitli kurumlar tarafından soruşturularak takip altına alındığı öğrenildi. FETÖ ile bağlantıları tespit edilen 6 eğitim kurumu bu gün öğlen saatlerinde OHAL komisyonunda görevli memurlar tarafından kapatıldı. 

Ereğli Kaymakamlığının kapatılan özel eğitim kurumlarında eğitim-öğrenim gören öğrencilerin mağdur olmaması için başka okullara nakillerinin yapılması için milli eğitim müdürlüğüne talimat vermişti.
İlçede FETÖ soruşturmaları kapsamında kapatılan okul, dershane ve yurtların sayısı 13 olurken, son kapatılan kurumlarla birlikte sayı 19’a yükseldi. 

Vedat Kılıç

Etiketler: Ereğli, fetö


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!