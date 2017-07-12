Diğer
Kategoriler

Zonguldak’ta anne vahşeti

Zonguldak’ta cinnet getiren bir anne 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdükten sonra kendi bileklerini kesip çok sayıda hap içerek intihar girişiminde bulundu.

Zonguldakta anne vahşeti

12 Temmuz 2017 14:07

Edinilen bilgiye göre olay Zonguldak Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakadı beldesinde sabah saatlerinde meydana geldi.

 Şarj kablosu ile boğdu

İddiaya göre, evli ve bir çocuk annesi 29 yaşındaki Gülveren A. eşi ile yaşadığı ailevi nedenlerden dolayı cinnet getirerek girdiği bunalım sonucunda 3 yaşındaki oğlu Emir Can A.’yı telefon şarj kablosu ile boğarak öldürdü.

Anne Gülveren A. daha sonra çok sayıda hap yuttuktan sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. İşsiz olan baba Olcay A. ise eve geldiği sırada odada eşi ve çocuğunu baygın şekilde bulmasının ardından durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 yaşındaki Emir Can bebeğin öldüğü tespit edilirken, Gülveren A. ise Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilen anne yoğun bakıma alındı. Annenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden Emir Can bebeğin cansız bedeni ise Çaycuma Devlet Hastanesi morgun kaldırıldı.

Yaşanan olay sonrası baba Olcay A. ise sinir krizleri geçirirken, Jandarma olay ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Onur Altındağ
 

Etiketler: cinnet, Zonguldak


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!