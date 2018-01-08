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Zonguldak’ta Antik Yunan dönemine ait sikkeler ele geçirildi

Zonguldak’ta yaklaşık 100 bin dolar değerinde Antik Yunan dönemine ait 595 adet sikke ele geçirildi.

Zonguldakta Antik Yunan dönemine ait sikkeler ele geçirildi

08 Ocak 2018 19:00

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Sabah saatlerinde Esen köyü Ilıksu mevkiine yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda Antik Yunan dönemine ait 595 adet sikke ele geçirildi. Ele geçirilen sikkelerin değerinin yaklaşık 100 bin dolar olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. 

Sertaç Özdemir
 

 

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