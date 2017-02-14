Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Zonguldak'ta av tüfeği ile mağaza baskını güvenlik kamerasında

Zonguldak'ta av tüfeği ile mağaza baskını güvenlik kamerasında

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişinin av tüfeğiyle mağazayı basma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Zonguldakta av tüfeği ile mağaza baskını güvenlik kamerasında

14 Şubat 2017 21:13

Olay, Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde ki bir giyim mağazasında meydana geldi. İddiaya göre dün mağazaya gelen Muzaffer K., çalışanlarla tartışıp ayrıldı. Sabah mağazanın açılması ile birlikte elinde av tüfeği ile içeri giren Muzaffer K. etrafa rast gele ateş açmaya başladı. Bu sırada büyük korku ve panik yaşayan mağaza çalışanları ise tezgahların altına saklanarak kendilerini korumaya çalıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Saldırgan bir süre sonra elindeki silahı bırakıp polise teslim oldu. Gözaltına alınan saldırgan sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, mağaza yönetimi çalışanların yaşadığı korkuyu üzerlerinden atmaları için izin vererek iş yerini yaklaşık 6 saat kapalı tuttu.
Giyim mağazasına av tüfeği ile girip etrafa rast gele ateş açan saldırgan ve çalışanların yaşadığı korku iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Vedat Kılıç 

 

Etiketler: Zonguldak


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!