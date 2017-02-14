Olay, Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde ki bir giyim mağazasında meydana geldi. İddiaya göre dün mağazaya gelen Muzaffer K., çalışanlarla tartışıp ayrıldı. Sabah mağazanın açılması ile birlikte elinde av tüfeği ile içeri giren Muzaffer K. etrafa rast gele ateş açmaya başladı. Bu sırada büyük korku ve panik yaşayan mağaza çalışanları ise tezgahların altına saklanarak kendilerini korumaya çalıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Saldırgan bir süre sonra elindeki silahı bırakıp polise teslim oldu. Gözaltına alınan saldırgan sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, mağaza yönetimi çalışanların yaşadığı korkuyu üzerlerinden atmaları için izin vererek iş yerini yaklaşık 6 saat kapalı tuttu.

Giyim mağazasına av tüfeği ile girip etrafa rast gele ateş açan saldırgan ve çalışanların yaşadığı korku iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Vedat Kılıç



