Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Taşbaca Mahallesi'nde 6 kişinin yaşadığı bir evde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde soba bacasından çıktığı öne sürülen bir evde yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ev kullanılmaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Serdar Karademir’e ait olan tek katlı evde çıkan yangında ev tamamen yanarken, eşyalar kullanılmaz hale geldi. 6 kişinin yaşadığı evde herhangi bir can kaybı olmazken, 2 yıl önce evde yine yangın çıktığı ve evin tekrar kullanılmaz hale geldiği öğrenildi.

Taşbaca Mahalle Muhtarı Kibar Arıkan, “Sabahın erken saatlerinde sobadan çıktığını tahmin ettiğimiz yangında ev kullanılmaz hale geldi. 2 yıl önce yangın çıkmıştı. Şimdi tekrar yangın çıktı yetkililerden aile için yardım ve destek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Sertaç Özdemir

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