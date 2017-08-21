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Zonguldak’ta düğünde kavga: 17 yaralı

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada 17 kişi yaralandı.

Zonguldakta düğünde kavga: 17 yaralı

21 Ağustos 2017 08:06
Zonguldak’ta düğünde kavga: 17 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerine ilçedeki çay bahçesinde meydana geldi. İddialara göre damat adayı M.A. ve beraberindekiler Karabük’ün Yenice ilçesine giderek kız alma merasimini gerçekleştirmek istedi. Gelin M.Ç.’nin yakınları ile damat tarafı arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Gelin alma merasiminin ardından gelin ve damat düğün salonuna hareket etti. Düğünün sonunda takı merasimi gerçekleştirildi. Takı merasiminde ise iddialara göre bilinmeyen bir sebeple iki taraf arasında tartışma çıktı.
Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada M.Ç., S.Y. (20), S.E. (24), M.E. (52), İ.E. (28), H.Ç. (68), Y.Ç. (42), S.Y. (22) yaralandı. Olayda 8 kişi de vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen ekipler iki tarafı ayırmak için havaya ateş açtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan bir yaralının yakını yaralının bulunduğu kabine binmek isteyince 112 personeli B.T. (26) de darp edildi.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, Gökçebey, Çaycuma Devlet Hastaneleri ile Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan bir yaralı ise ifadesinde, takı paylaşımı sırasında iki taraf arasında arbede ve kavga olayının yaşandığını anlattı. Olayla ilgisi olduğu iddia edilen şüpheliler gözaltına alınırken başlatılan soruşturma sürüyor. 

Onur Altındağ - Barış Doğan


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