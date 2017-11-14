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Zonguldak'ta feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hafif ticari araç tıra çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Zonguldakta feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

14 Kasım 2017 21:21

Edinilen bilgiye göre kaza, Kdz. Ereğli ilçesi Bölücek Mahallesi üzerinde meydana geldi. Eray C. (32) idaresindeki 16 LT 192 plakalı hafif ticari araç, park halinde bulunan 67 LD 822 plakalı tıra çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Eray C., araçta bulunan Yaşar D. (34), Volkan K. (27) ve Turgay Çolpan (32) yaralandı. Yaralılar bulundukları yerden çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ilçedeki hastaneye kaldırdı. Turgay Çolpan'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Çolpan'ın cenazesi Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aracın sürücüsü ve araçta bulunanların aynı işyerinde beraber çalıştıkları, iş çıkışı seyir halindeyken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Öte yandan Çolpan'ın iki gün önce doğum günü olduğu ortaya çıktı. Turgay Çolpan'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Bir süreliğine kapanan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Cumhuriyet Savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Vedat Kılıç
 

Etiketler: kaza, Zonguldak

 

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