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Zonguldak’ta FETÖ operasyonu: 24 şüpheli adliyede

Zonguldak merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 13'ü 'etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanmak isteyen 24 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zonguldakta FETÖ operasyonu: 24 şüpheli adliyede

19 Mart 2018 15:43

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 'ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak haberleştikleri iddiasıyla örgüt üyesi olduğu öne sürülen, aralarında ihraç edilen askeri öğrenciler, subay ve astsubayların bulunduğu 24 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 Mart günü Zonguldak'ın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Yalova, Ordu, Kocaeli, Muğla ve Bartın'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerden 13'ü, 'etkin pişmanlık' hükümlerinden yaralanmak isteyince savcılık tarafından adli kontrol ve yurt dışı yasağı talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Diğer şüpheliler Ahmet Y., Zekeriya M., Mustafa Y., Ali C., Ufuk K., Halil H., Adem K., Tuncay Ö., Emre C., Hasan K. ve H.H.Ö. ise tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.  

Sertaç Özdemir

Etiketler: fetö operasyonu, Zonguldak

 

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