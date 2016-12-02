Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda Zonguldak Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri ile Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik soruşturma kapsamında Ereğli Demirçelik’te (ERDEMİR) aralarında formen, mühendis, güvenlik görevlisi ve işçilerin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.T., M.B., M.A., M.H., S.D., T.T., V.B., M.B. ile CHP eski Kdz. Ereğli Belediye Meclis üyesi M.Ç. de gözaltına alındı.

Operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen belge ve dokümanlara da el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin ardından Zonguldak’a götürülecekleri öğrenildi.

Vedat Kılıç

ZONGULDAK