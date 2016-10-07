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Zonguldak'ta FETÖ operasyonunda 7 'abla' tutuklandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan örgütün 7 'ablası' tutuklandı.

Zonguldakta FETÖ operasyonunda 7 abla tutuklandı

07 Ekim 2016 22:48

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 30 Eylül tarihinde gözaltına alınan 7 kadın, Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bu sabah Zonguldak Adliyesi’ne çıkartılmıştı. Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu S.A. N.U., A.A., E.K., H.K., B.B. ve A.D., çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Tutuklanan zanlıların FETÖ'ye 'altın nesil' yetiştirme iddiasıyla insan kaynağı sağlayan 'ablalar' oldukları öne sürüldü. Şüphelilerin vatandaşların dini duygularını istismar ederek örgütün finansı için kermes, himmet, kurban, zekat ve bağış gibi etkinliklerden gelir elde ettikleri de iddia edildi. 

Ertuğrul Yüksel
 

Etiketler: fetö


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