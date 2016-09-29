Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler; Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda 1'i kadın 5 şüpheliyi gözaltına aldı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan H.K. isimli kadın ile Ş.B., M.A., M.K. ve M.A; jandarmadaki sorgularının ardından sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne getirildiler. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde de arama gerçekleştirildi. Şüphelilerden 2'sinin daha önce 'ağabeylik', gözaltındaki kadının ise 'ablalık' yaptığı iddia edildi.

Aramalarda delil niteliğinde ele geçirilen dokümanlar jandarma tarafından Zonguldak Adliyesi'ne getiril. Şüphelilerin; Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilmeleri bekleniliyor.

Sertaç Özdemir