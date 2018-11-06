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Zonguldak'ta FETÖ soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Zonguldak'ta FETÖ soruşturmasında 2 kişi tutuklandı
Zonguldak'ta FETÖ soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu kapsamında sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen operasyon kapsamında ByLock ve örgütsel faaliyetlere yönelik yürütülen çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 Kasım günü gözaltına alınan aralarında askeri personelin de bulunduğu A.B., İ.E., F.N.Z. ve M.A. Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişlerdi. 

Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen İ.E. ve M.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.B. ve F.N.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

Barış Doğan
 

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