Diğer
Kategoriler

Zonguldak'ta FETÖ'den 3 tutuklama

Zonguldak'ta FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldakta FETÖden 3 tutuklama

10 Ekim 2016 22:20

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ-PDY soruşturması kapsamında TEM ekiplerince gözaltına alınan 4'ü kadın 5 şüpheli, sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Şüpheliler Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Örgütte 'abla' ve 'abi' oldukları iddia edilen 4 kadın şüpheliden 2 kadın öğretmen ile 'abi' olduğu iddia edilen 1 erkek öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kadın şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!