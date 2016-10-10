Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ-PDY soruşturması kapsamında TEM ekiplerince gözaltına alınan 4'ü kadın 5 şüpheli, sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Şüpheliler Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Örgütte 'abla' ve 'abi' oldukları iddia edilen 4 kadın şüpheliden 2 kadın öğretmen ile 'abi' olduğu iddia edilen 1 erkek öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kadın şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sertaç Özdemir

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