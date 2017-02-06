Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında TEM ekiplerince Merkez ve Kdz. Ereğli ilçelerinde yakalanarak gözaltına alınan askerlerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. TSK'dan ihraç edilen yüzbaşı M.S., açığa alınan sahil güvenlik yüzbaşı G.A., sahil güvenlik astsubay A.M., jandarma teğmen M.A., jandarma uzman çavuş S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. "By-Lock" kullandıkları iddia edilen şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Onur Altındağ