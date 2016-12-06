Edinilen bilgilere göre ,Kaza Alaplı Siteler yolu üzeri Kaymakamlık lojmanı mevkisinde meydana geldi. Turgay D. yönetimindeki 67 TS 359 plakalı otomobil, yoldaki gizli buzlanmadan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Turgay D. ve Engin.U çeşitli yerlerinden yaralandılar . Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla K.d.z. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma açıldı.