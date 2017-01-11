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Zonguldak'ta iki ayrı trafik kazası: 3 yaralı

Zonguldak'ta iki ayrı güzergahta meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Zonguldakta iki ayrı trafik kazası: 3 yaralı

11 Ocak 2017 13:08

Edinilen bilgiye göre, kazalardan ilki Kozlu ilçesine bağlı Örencik köyünde meydana geldi. Aşırı buzlanma nedeniyle iki araç çarpıştı. Olay yerine AFAD, emniyet ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada başını çarparak yaralanan 66 yaşındaki sürücü Hüseyin K., ambulansla BEÜ Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı. 

İkinci kaza ise Ilıksu mevkisinde meydana geldi. Buzlanma nedeniyle kaydığı öne sürülen 67 AK 769 plakalı kamyon, Sevinç A. idaresindeki araca çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarken, Sevinç A. yaralandı. Bu sırada 5 araç daha kazaya karıştı. Olayı görüp duran 29 yaşındaki Selçuk Ç. de aracına başka bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla BEÜ Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK 


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