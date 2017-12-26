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Zonguldak’ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Zonguldakta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

26 Aralık 2017 00:31

Kaza, akşam saatlerinde Çaydeğirmeni beldesi yakınlarında meydana geldi. Ziya K. idaresindeki 67 EP 717 plakalı otomobil ile Cihan A. idaresindeki 67 YC 010 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Ziya K. ve araçta bulunan yolcular Naciye Y. ve Satılmış D. ile diğer araçta bulunan sürücü Cihan A. ve Leyla A. yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların tedavisi sürerken, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Fikri Erdem
 

 

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