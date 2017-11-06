Zonguldak'ta işçiler kendilerini madene kilitledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı ocaklarda çalışan işçiler, bu sabah işten çıkmama kararı aldı.
Torba Yasa’nın 58. maddesiyle TTK’nın özelleştirileceği iddialarına karşı çıkan gece vardiyası işçileri, işten çıkmama kararı alarak eylem başlattı.
Öte yandan, GMİS önceki gün özelleştirmeye karşı kitlesel basın açıklaması düzenlemiş, özelleştirmeye karşı çıktıklarını açıklamışlardı. Gündüz vardiyası işçileri de madene inebilmek için kuyu girişinde bekleyişlerini sürdürüyor.
Onur Altındağ - Sertaç Özdemir