Edinilen bilgiye göre, Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe girişinde yol kontrolü yaptıkları sırada İstanbul istikametinden gelen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 25 gram bonzai uyuşturucu madde çıktı. Ekipler, araçta bulunan E.A., Y.Ş. (30) isimli bayan ve G.Y.'yi (22) gözaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere savcılığa sevk edilen Y.Ş. ve G.Y., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK