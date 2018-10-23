Zonguldak'ta kaçak kazı operasyonu: 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre olay, Devrek ilçesine bağlı Akçasu köyü Bostandüzü mevkiinde meydana geldi. Kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri bölgeye operasyon başlattı. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Genişletilen operasyon kapsamında AFAD ekipleri de bölgeye sevk edildi. Kaçak kazı yapanlar tarafından açılan ve 15 metre derinliğindeki kuyu, ekipler tarafından incelendi. Yapılan inceleme ve kontrolde içeride başka kimsenin olmadığı tespit edildi. Olayda kullanılan bazı malzeme ve aletlere de el konuldu.

Onur Altındağ