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Zonguldak'ta kar yağışı başladı

Zonguldak'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Ankara ve İstanbul karayolu büyük araçların geçişine kapatıldı.

Zonguldakta kar yağışı başladı

26 Ocak 2017 11:29
Zonguldak'ta kar yağışı başladı - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Batı Karadeniz’de kar etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinden itibariyle başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili olurken ulaşımda zaman zaman aksamalar da yaşanıyor. Kar yağışı nedeniyle Zonguldak-Ankara, Zonguldak-İstanbul karayolu büyük araçların geçişine kapatıldı. Ekipler ise karla mücadele çalışmalarına başladı.

Karayollarında maddi hasarlı trafik kazaları da yaşandı. Trafikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini alan polis ekipleri trafiğin kontrolünü sağladı. 

Öte yandan, kar yağışının devam edeceği belirtildi. 

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir
 


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