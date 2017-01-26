Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Batı Karadeniz’de kar etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinden itibariyle başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili olurken ulaşımda zaman zaman aksamalar da yaşanıyor. Kar yağışı nedeniyle Zonguldak-Ankara, Zonguldak-İstanbul karayolu büyük araçların geçişine kapatıldı. Ekipler ise karla mücadele çalışmalarına başladı.

Karayollarında maddi hasarlı trafik kazaları da yaşandı. Trafikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini alan polis ekipleri trafiğin kontrolünü sağladı.

Öte yandan, kar yağışının devam edeceği belirtildi.

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir

