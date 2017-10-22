Zonguldak'ta kereste fabrikası alev alev yandı

Yangın Ormanlı beldesi girişindeki kereste fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Tekin’e ait palet ve kereste üretimi yapan fabrikada elektrik panosunun alev almasıyla yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar fabrika sahibine ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen fabrika sahibi belde sakinleri ile birlikte yangına müdahale etse de alevleri söndürmede başarılı olamadı. Bir süre sonra yangın mahalline gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması başladı. Fabrika sahibi Gökhan Tekin, yangının elektrik panosundan çıktığını, 100 bin TL civarında da zararının olduğunu dile getirdi. İtfaiyenin yangına geç müdahalede bulunduğunu söyleyen Tekin, 30 kilometre uzaklıktan gelen Kdz. Ereğli Belediyesi itfaiyesinin yangına 2 kilometre mesafedeki belediyenin itfaiyesinden daha önce müdahale ettiğini ileri sürdü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, savcılık soruşturma başlattı.

Vedat Kılıç