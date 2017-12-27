Zonguldak'ta 'Kripto' FETÖ operasyonu: 11 asker gözaltında

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 6 ilde operasyon düzenlendi. Zonguldak, İzmir, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 9'u muvazzaf olmak üzere 11 asker gözaltına alındı. Operasyonun "kripto" askerlere yönelik yapıldığı belirtilirken muvazzaf askerler A.Z., S.D., Y.K., B.K., A.E., G.K., M.E., F.O., K.D. ile önceden meslekten ihraç edilmiş olan M.K. ile E.T. de gözaltına alındı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerin gizli haberleşme sistemleri ile haberleşip, örgütsel faaliyetlerde bulundukları iddia edildi.

Operasyona ilişkin soruşturma sürüyor.