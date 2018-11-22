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Zonguldak'ta maden ocağının sahibi tutuklandı

Zonguldak'ta maden ocağının sahibi tutuklandı
Zonguldak'ta maden ocağının sahibi tutuklandı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde 3 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin de yaralandığı patlamayla ilgili maden sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kilimli ilçesinde dün gece saatlerinde İ.A.'ya ait maden ocağında metan gazı sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Maden ocağında mahsur kalan işçilerden Evren Cinemre ve Adem Alibaş ağır yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılırken, Uğur Göktaş, Kenan Çavuş ve Hasan Gençtürk isimli işçilerin ise cansız bedenleri madenden çıkarıldı. Kazayla ilgili Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kazanın meydana geldiği maden ocağının sahibi İ.A. polis tarafından gözaltına alındı. Maden ocağının sahibi İ.A. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.A. Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan İ.A. sevk edildiği nöbetçi mahkemece ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Onur Altındağ

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