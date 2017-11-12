Zonguldak'ta meydana gelen kazalarda 2'si ağır 13 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Alaplı ilçesinde Akçakoca istikametinden seyir halinde olan 41 KV 453 plakalı otomobilin sürücüsü Taşkın E. (28), Yalı Kavşağına geldiği sırada şehir merkezi istikametinden gelen Reyhan K. yönetimindeki 67 SG 534 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Taşkın E. (28) ve Reyhan K. le birlikte, Gamze S., Ayşe U. ve Yakup R. ile Nisan S. isimli bebekler yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra Alaplı ve Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri kazaya ilişkin tutanak tuttu. Alaplı Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Ereğli'de kaza: 2'si ağır 5 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ise 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Alaplı Ereğli karayolu Kışla Kavşağında meydan geldi. İddiaya göre, yeğenini hastaneye götüren 67 TJ 163 plakalı hafif ticari kamyonet sürücüsü Recep M. (29), kavşaktan dönüş yapan Berkan Y.'nin (30) kullandığı 67 UD 233 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Berkan Y. ile Recep M.'nin kullandığı kamyonette bulunan Hatice E. (38), Mehmet E. (33), E.E. (2) Fatma M. (62) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel ve devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Berkan Y. ve diğer araçta bulunan Hatice E.'nin durumlarının ağır olduğu, Fatma M.'nin kolunda kırık olduğu, baba Mehmet E. ile oğlu E.E.'nin ise durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Polise olayı anlatan Recep M., kendisinin Alaplı istikametinden geldiğini, yeğenini hastaneye götürdüğünü ve dörtlülerinin yandığını belirtirken, çarpıştığı otomobilin ise kavşaktan dönüş yaptığını söyledi. Kazada hurdaya dönen araçlar çekici ile kaza yerinden kaldırıldı. Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Ertuğrul Yüksel-Vedat Kılıç