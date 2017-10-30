Diğer
Kategoriler

Zonguldak'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Zonguldakta otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

30 Ekim 2017 15:36

Kaza, Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür D. İdaresindeki 67 TS 135 plakalı otomobil ile kavşaktan geçiş yapmaya çalışan Adem C. idaresindeki 67 SD 396 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Özgür D. için olay yerine 112 sağlık görevlileri çağrıldı. Yaralı sürücü hastaneye gitmeyi kabul etmeyince, ambulans ve sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı. Kaza yapan otomobiller çekici ile olay yerinden kaldırılırken, bir süre kapalı kalan yol yeniden trafiğe açıldı. 

Vedat Kılıç

Etiketler: kaza, Zonguldak

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç