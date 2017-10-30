Zonguldak'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür D. İdaresindeki 67 TS 135 plakalı otomobil ile kavşaktan geçiş yapmaya çalışan Adem C. idaresindeki 67 SD 396 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Özgür D. için olay yerine 112 sağlık görevlileri çağrıldı. Yaralı sürücü hastaneye gitmeyi kabul etmeyince, ambulans ve sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı. Kaza yapan otomobiller çekici ile olay yerinden kaldırılırken, bir süre kapalı kalan yol yeniden trafiğe açıldı.

Vedat Kılıç