Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinden Zonguldak Rat Mahallesi Kuruçeşme Sokakta meydana geldi. Sürücüsü tespit edilemeyen 67 LK 039 plakalı araç şarampole yuvarlandı. Araç içerisinde bulunan Alparslan K., Bilal E., ve Mustafa G, hafif şekilde yaralandı.

Araçta sıkışan şahısları Zonguldak AFAD ekipleri araçtan çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içinde sıkışan yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası olay yerinde ayrılan ve kimliği tespit edilemeyen sürücü aranıyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sertaç Özdemir

