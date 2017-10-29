Zonguldak'ta otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak-Ankara karayolu 25. kilometrede meydana geldi. İddialara göre, Zonguldak istikametine seyir halindeki Şaban K. (44) idaresindeki 67 ZR 393 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 41 yaşındaki Necla Demir ile 46 yaşındaki Selahattin Demir'e çarptı. Kazada Necla Demir olay yerinde yaşamını yitirdi. Selahattin Demir ise ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayı haber alan Necla Demir'in yakınları sinir krizleri geçirdi. Talihsiz kadının cenazesi Cumhuriyet Savcılığınca yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Onur Altındağ