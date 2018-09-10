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Zonguldak’ta şarbon şüphesiyle bir kişi tedavi altına alındı

Zonguldak’ta şarbon şüphesiyle bir kişi tedavi altına alındı
Zonguldak’ta şarbon şüphesiyle bir kişi tedavi altına alındı

Zonguldak’ta kestiği kurbanın kemik kıymığı eline batan ve rahatsızlanan bir kişi, "şarbon" şüphesiyle tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da kurban kesen A.Y'nin (47), eline kemik kıymığı battı. Zonguldak'a dönen A.Y, bir süre sonra rahatsızlanarak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvurdu. Şarbon şüphesiyle tedavi altına alınan A.Y.’den ve kurban etinden alınan numuneler Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi'ne gönderildi. Tedavi altına alınan A.Y'nin gönderilen numunelerinin sonuçlarının beklendiği öğrenildi. Konu ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri konuya ilişkin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Sertaç Özdemir - Onur Altındağ
 

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