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Zonguldak’ta şiddetli yağış sonrası heyelan

Zonguldak’ta şiddetli yağış sonrası Rat Mahallesi'ndeki yolda heyelan meydana geldi.

Zonguldakta şiddetli yağış sonrası heyelan

31 Ekim 2017 20:19

Rat Mahallesi İkinci Durak mevkisinde sağanak yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda yolun yarısı çöktü. Meydana gelen heyelan sonrası mahallede elektrik kesintisi meydana gelirken zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Mahalleli olarak tedirgin olduklarını ifade eden mahalle sakini İsa Şekerci, “Şiddetli yağış sonrası elektrikler kesilince ben dışarı çıktım ve yolun çöktüğünü fark ettim. 2 aydır burada yoktum. Geldiğimde garaj kapısının açamadım zeminde göçmeler meydana geldi çok tedirginiz” şeklinde konuştu. 

Etiketler: heyelan

 

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