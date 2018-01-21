Zonguldak'ta sis etkili oldu, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

Kent merkezinde hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düşmesiyle birlikte yoğun sis etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Zonguldak-İstanbul karayolunun bazı kesimlerinde görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Sürücüler ise görüş mesafesinin düştüğü karayolunda zaman zaman zor anlar yaşadı. Yüksek kesimlerde yağmurla karışık kar ve kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde daha da düşmesi beklenirken, yeni hafta ile beraber fırtınanın etkili olacağı öğrenildi.