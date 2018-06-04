Zonguldak'ta suç örgütü operasyonunda 6 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 22 Mayıs'ta kent merkezi ve ilçelerinde 'silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'örgüte üye olmak', 'tehdit', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'görevi kötüye kullanma', 'suç delillerini yok etme ve gizleme', 'yağma ve silahla yaralama’ suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. O.V.'nin liderlik yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, çok sayıda mermi, kesici alet ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bu sabah geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden örgüt lideri O.V.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanırken, 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Barış Doğan

