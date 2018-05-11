Zonguldak’ta trafik kazası; 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Çaycuma İlçesine bağlı Perşembe Beldesi Ada Köy mevkiinde meydana geldi. Fikret A., idaresindeki 67 ZU 494 plakalı araç ile Şerafettin G., idaresindeki 67 SB 214 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza sonrası servis içinde bulunan Necla Altunay(48), Makbule Kara (20), diğer araçta bulunan Şengül Akkaş (29) yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.