İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Zonguldak'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı'ya bağlı İsafakılı köyünden gelen bir ihbarı değerlendiren Alaplı Jandarma ekipleri, şüpheli B.U.'nun evinde yaptığı aramada yaklaşık 52 adet farklı cins ve özellikte uyuşturucu hap ele geçirdi.
Alınan ifadesinde uyuşturucu madde satışı yaptığını kabul eden B.U.'ya uyuşturucu madde temin ettiği iddia edilen 9 şüpheli daha gözaltına alındı.Tespit edilen diğer şüphelilerin evlerinde yapılan araştırmalar neticesinde 2 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınırken, jandarmada işlemleri devam ediyor. 

Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilecek.  

Ertuğrul Yüksel
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.