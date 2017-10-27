Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu!

Edinilen bilgiye göre, il genelinde 23-27 Ekim 2017 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Koordinesinde Kdz. Ereğli, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlükleri ile birlikte İl Merkezi Kdz. Ereğli ve Çaycuma İlçeleri olmak üzere yapılan operasyonlarda; 227 gram kubar esrar, 1 gram bonzai, 43 gram hint kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında T.M., H.K., M.U. uyuşturucu ticaretinden tutuklandı. M.E. isimli şahıs addli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Diğer 8 şüpheli uyuşturucu madde kullanmaktan işlem gördü.

Emrah Yıldız

