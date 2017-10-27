Diğer
Kategoriler

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu!

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Zonguldakta uyuşturucu operasyonu!

27 Ekim 2017 13:36

Edinilen bilgiye göre, il genelinde 23-27 Ekim 2017 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Koordinesinde Kdz. Ereğli, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlükleri ile birlikte İl Merkezi Kdz. Ereğli ve Çaycuma İlçeleri olmak üzere yapılan operasyonlarda; 227 gram kubar esrar, 1 gram bonzai, 43 gram hint kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında T.M., H.K., M.U. uyuşturucu ticaretinden tutuklandı. M.E. isimli şahıs addli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Diğer 8 şüpheli uyuşturucu madde kullanmaktan işlem gördü. 

Emrah Yıldız
 

Etiketler: Zonguldak

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç