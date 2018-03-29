Diğer
Kategoriler

Zonguldak'ta, yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde salyangoz toplamak için ormana gittiği öğrenilen yaşlı adam ölü bulundu.

Zonguldakta, yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu

29 Mart 2018 06:10

Edinilen bilgiye göre olay Devrek ilçesine bağlı Tellioğlu köyünde meydana geldi. 78 yaşındaki Hidayet Bıyıklı, yakınlarına haber vererek salyangoz toplamak üzere ormanlık alana gitti. Bir süre sonra evine geri dönmeyen Bıyıklı'dan haber alamayan yakınları ormanlık alana giderek yaşlı adamı aradı. Yerde hareketsiz yatan yaşlı adamı gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Hidayet Bıyıklı'nın öldüğünü belirledi.
Geçirdiği kalp krizi nedeniyle öldüğü tahmin edilen yaşlı adamın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Etiketler: Zonguldak

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç