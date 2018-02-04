Zonguldak'ta yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 22 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak-Ankara karayolunun 16. kilometresinde Osmanlı köyü mevkiinde meydana geldi. S.B. (55) idaresindeki 67 AS 262 plakalı yolcu midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Benzin istasyonunun önünde meydana gelen kazayı gören çalışanlar durumu sağlık ve emniyet ekiplerine haber verdi. İhbarın alınması üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla otobüsten çıkartılan yaralılar benzinliğe ait bölümde oturarak yardım bekledi. Bir yolcu ise devrilen midibüste bulunduğu yerde sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Atatürk Devlet Hastanesi ve BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve AFAD Müdürü Ahmet Güngör de olay yerine geldi.

Kazada yaralanan Yunus A. (20), Semih U. (26), Şule A. (36), Burak G. (20), Sevde K. (20), Oğuz K. (58), Mustafa C. (20), Onur D. (20), Belma B. (28), Tunahan Emre K. (20), Kerem K. (20), Neriman B. (62), Mine A. (20) ve Ahmet Y. (26) kaldırıldıkları Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar. Kazadaki diğer 8 yaralı ise BEÜ Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların bazıları ayakta tedavi altına alınırken bazılarının ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden kadın yolcunun cansız bedeni otopsi işlemleri için Atatürk Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Yolculuk esnasında uyuduğunu anlatan bir yolcu ise aracın bir anda devrildiğini, yolcuların kaza nedeniyle şoka girerek bağırdığını aktardı.

Onur Altındağ - Barış Doğan

