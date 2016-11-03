Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması doğrultusunda gözaltına alınan 4 kişi, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince gözaltına alınan 1'i hakim, 3'ü öğretmen 4 şüpheli Zonguldak Adliyesine getirildi. Şüphelilerin Cumhuriyet Savcılığında ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilmeleri bekleniliyor. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerindeki aramalarda ele geçirilen dokümanlara da el konuldu.
Sertaç Özdemir
ZONGULDAK