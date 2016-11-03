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Zonguldak'taki 1 hakim ve 3 öğretmen adliyeye sevk edildi

Zonguldak'ta FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 hakim ve 3 öğretmen adliyeye sevk edildi.


03 Kasım 2016 13:15

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması doğrultusunda gözaltına alınan 4 kişi, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince gözaltına alınan 1'i hakim, 3'ü öğretmen 4 şüpheli Zonguldak Adliyesine getirildi. Şüphelilerin Cumhuriyet Savcılığında ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilmeleri bekleniliyor. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerindeki aramalarda ele geçirilen dokümanlara da el konuldu.


Sertaç Özdemir

ZONGULDAK 

Etiketler: Zonguldak


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