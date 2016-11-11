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Zonguldak’taki akrabalarının cenazesinde böyle saf tutmuşlardı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Trabzonlu Adnan Hamzaoğlu ve Temel Yıldırım, Zonguldak’taki akrabalarının cenaze namazında birlikte saf tutmuşlardı.

Zonguldaktaki akrabalarının cenazesinde böyle saf tutmuşlardı

11 Kasım 2016 12:31
Zonguldak’taki akrabalarının cenazesinde böyle saf tutmuşlardı - Tıkla İzle

Zonguldak’taki cenaze başında birlikte fotoğraflanan Maçka ilçesi Şimşirli Mahalle muhtarı Adnan Hamzaoğlu ile akrabası Temel Yıldırım, geçirdikleri kazanın ardından dün memleketleri Trabzon’un Maçka ilçesi Şimşirli Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlanmıştı. Cenaze dönüşü kazada hayatını kaybeden Adnan Hamzaoğlu ile akrabası Temel Yıldırım’ın yanı sıra aynı kazada yaralanan Selahattin Çakal da tabutun başında yer almıştı.
Öte yandan kaza Samsun-Ordu karayolu Bolaman sahil yolunda seyir halinde bulunan Adnan Hamzaoğlu yönetimindeki 61 M 0534 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfez geçiş köprüsüne çarpmış, minibüsteki Adnan Hamzaoğlu, Temel Yıldırım (70), Yasemin Çakal (45) ve Fadime Çakal (70) hayatını kaybetmişti.  

Etiketler: Adnan Hamzaoğlu, Samsun-Ordu karayolu


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