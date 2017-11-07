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Zonguldak’taki patlamada ölü ve yaralıların kimlikleri belirlendi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde okul kazanında meydana gelen patlamada ölen ve yaralananların kimlikleri belirlendi.

Zonguldaktaki patlamada ölü ve yaralıların kimlikleri belirlendi

07 Kasım 2017 09:59

Çaycuma Mesleki Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin kazan dairesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana gelmişti. Patlamada okul temizlik görevlisi Selahattin Köse'nin hayatını kaybettiği beirlenirken, öğrenciler Gürkan Taşçı, Erğün Uzun, Ümit Yağcı, Okul Müdürü Ali Gücük, müdür yardımcısı Durmuş Uçar, kalorifer sorumlusu Süleyman Karadayı ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen çok sayıda ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri patlamanın yaşandığı bölgede incelemelerini sürdürüyor.

Emrah Yıldız

 

 

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