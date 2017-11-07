Zonguldak’taki patlamada ölü ve yaralıların kimlikleri belirlendi

Çaycuma Mesleki Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin kazan dairesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana gelmişti. Patlamada okul temizlik görevlisi Selahattin Köse'nin hayatını kaybettiği beirlenirken, öğrenciler Gürkan Taşçı, Erğün Uzun, Ümit Yağcı, Okul Müdürü Ali Gücük, müdür yardımcısı Durmuş Uçar, kalorifer sorumlusu Süleyman Karadayı ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen çok sayıda ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri patlamanın yaşandığı bölgede incelemelerini sürdürüyor.

Emrah Yıldız



