Zor soru karşısında İlyas Yalçıntaş’ın nutku tutuldu

Genç kızların sevgilisi şarkıcı İlyas Yalçıntaş, 10-16 Temmuz 656’ncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde Sarayiçi Er Meydanı’nda konser verdi. Yaklaşık 15 bin kişiye konser veren genç sanatçı, performansıyla sevenlerinden tam not aldı. Sahnede uzun süre kalarak en sevilen parçalarını seslendiren Yalçıntaş, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın sorusu karşısında zor anlar yaşadı. Başkan Gürkan’ın “Ben bir şeyi merak ediyorum. ‘İncirler Olana Kadar’ sen nasıl yaptın o şarkıyı. Hangi ruh haliyle yaptın. Hangi kıza aşık oldun” sorularına Yalçıntaş, “Aşık olduk işte birine” diye cevap verdi.

Dili sürçtü

Başkan Gürkan, sahnede İlyas Yalçıntaş’ın soy ismini “Yalçıntas” olarak dile getirince seyirciler arasında gülüşmeye neden oldu. Başkan Gürkan, ortamı yumuşatmak için seyircilere “gülmeyin” derken Yalçıntaş’ta Başkan Gürkan’ı destekleyerek “Başkanım olur böyle kimse soy ismimi söyleyemiyor zaten” dedi.

“Utancımdan mikrofonu yiyeceğim şimdi”

Başkan Gürkan’ın iltifatları karşısında sahnede utancını gizleyemeyen Yalçıntaş, “Estağfurullah. Teşekkür ederim” dedi. Edirne kızları adına Yalçıntaş’a çiçek takdim ettiğini söyleyen Başkan Gürkan’a Yalçıntaş, “Utancımdan mikrofonu yiyeceğim şimdi” dedi.

Ergin Yıldız

