Zorla fuhuş yaptırmaya 4 gözaltı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Ü.B., kendisinin zorla erkeklere pazarlandığını iddia edilerek polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri olayla ilgili O.K.(18), Ü.K.(20) ile G.I.(23) ve A.S.(21) adlı kadınları yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 kişinin 200 lira karşılığı müşteri bulup mağduru erkeklere pazarladıkları ve paranın da 100 lirasını elinden aldıkları iddia edildi.

Polisteki sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.