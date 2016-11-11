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Zorla kaçırılan kızı kurtaran şoför yaşananları anlattı

Küçükçamlıca-Bosna Bulvarı'nda Emrah A. isimli şahsın sevdiği kızı zorla kaçırmaya çalıştığını gören otobüs şoförü Aziz Koç, olaya hemen müdahale ederek genç kızı kurtardı. Şoför Koç, yaşananları İHA muhabirine anlattı.


11 Kasım 2016 16:09

Küçükçamlıca - Bosna Bulvarı'nda geçtiğimiz gün meydana gelen olayda iddiaya göre, Emrah A. isimli şahıs sevdiği kızı kaçırmak istedi. İki arkadaşının yardımıyla bulvarda yürüyen kızı durduran şahıs, genç kızı zorla araca bindirmeye çalıştı. Bu sırada Kadıköy - Rasathane güzergahında seyir alan halk otobüsü şoförü Aziz Koç durumu fark etti. 2 şahsın bir kızı zorla araca bindirmek istediğini yolcularına söyleyen şoför Koç, ardından Emrah A.'nın kullandığı aracın önünü keserek duruma müdahale etti. Otobüsten inen yolcular da genç kızın yardımına koştu. Fırsattan yararlanan genç kız araçtan inerek kaçtı. Kızı zorla arabaya bindirdiklerini gördüğünü ve hemen duruma müdahale ederek kızı kurtardığını söyleyen şoför Aziz Koç, yaşananları İHA muhabirine anlattı.

“Kızı zorla itekliyordu, kız imdat diye bağırıyordu, kızı biz kurtarmış olduk” 

Genç kızı kurtaran kahraman şoför Aziz Koç, “Akşam saatlerinde ben Çamlıca İlköğretim Okulu'nun önünden yolcu aldım. Alırken önümde beyaz bir araba durmuş, iki tane çocuk kızı zorla arabaya tıkıyor, zorla kaçırıyordu. Ben de yolcuya dedim ki, 'Biraz acele edelim, bak kaçırma olayı var.' Hemen arabanın önünü kestim. Sonra yolcularla beraber indik aşağıya. Ben arka kapıyı açtım. Kızın olduğu yeri. Kız kaçtı. Kendini kurtardı. Fakat çocuğun bir tanesi 'ben yandım' diye bağırdı. 'Niye yandın' dedim. 'Babasından istedim babası vermiyor' dedi. Şoför o anda kaçtı. Ben de kızın peşinden koştum ama kızı göremedik. O anda gittim peşinden ama yok. Tekrar geri geldim arabaya geldiğimde yolcular da vardı. Dedim ki, 'İçinizden memur olan var mı?', birisi 'ben memurum aradım polisi' dedi. Polis geldi. Sevgilisi olsa öyle kaçırmaz. Kızı zorla itekliyordu. Kız 'imdat' diye bağırıyordu. Kızı biz kurtarmış olduk. Daha sonra kendisiyle bir irtibat kuramadık. Daha sonra polis geldi aldı o iki çocuğu biz gittik” dedi. 

Metin Başar
İSTANBUL 

Etiketler: Zorla kaçırılan kız


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